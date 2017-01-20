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Rusya'dan saldırı açıklaması!

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın her gün İngiltere, Almanya ve ABD uzantılı çok sayıda siber saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

20 Ocak 2017 Cuma 14:46
Rusya'dan saldırı açıklaması!

Peskov, İngiltere, Almanya ve ABD uzantılı bu saldırıların “hükümetlerle ilgili olduğunu düşünmediklerini” ancak yoğun saldırıların arkasında "yabancı özel servislerin bulunduğuna dair ellerinde bazı deliller" bulunduğunu kaydetti. 

Siber saldırıların yoğunluklu olarak bankaları ve resmi internet sitelerini hedef aldığını söyleyen Peskov, Rusya'nın Batılı ülkeleri hedef alan siber saldırılar gerçekleştirdiğine dair iddiaları ise reddetti.

Peskov, "Rusya hükümeti, Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve askeri istihbarat servisleri iddia edilen saldırıları desteklemiyor. Tabii bahsi geçen saldırılar gerçekten olduysa." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada, NATO'nun bilgi ağına yönelik saldırıların 2015 yılına kıyasla yüzde 60 arttığına dikkat çekerek, 2016 yılında NATO birimlerine aylık ortalama 500 ciddi saldırı düzenlendiğini belirtmişti. Yapılan saldırıların çoğunluğunun bireysel saldırılar olmadığını söyleyen Stoltenberg, bazı ülkelerin resmi birimlerinin bu tür saldırıları desteklediğini kaydetmişti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 20.01.2017 14:56
Anahtar Kelimeler:
RusyaKremlinDmitry PeskovSiber SaldırıRusyadan Siber Açıklama
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