Rusya'dan 'şaşkın' açıklama!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan Musul'un doğusunun kurtarıldığı 18 Şubat'a kadar 37 sivil kaybı ihbarı geldiğini, bunlardan 5'inin güvenilir olduğunu ve toplamda sadece 9 sivilin "yanlışlıkla" öldürüldüğünü kaydetti.

Ancak yerel kaynaklar ve koalisyonun hava saldırılarını yakından izleyen birçok bağımsız sivil toplum örgütü, Irak ve Suriye'de çok daha fazla sivilin koalisyonun hava saldırılarında hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Rusya: Şaşkınız

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, IŞİD'in Musul'da işlediği savaş suçlarını gizlemesi ve sivillerin bulunduğu binaları vurması karşısında şaşkın olduklarını ifade etti.

Koalisyonun IŞİD'in Musul'daki savaş suçlarını gizlemeye çalışmasının nedeninin belirsiz olduğunu söyleyen Konaşenkov, "Teröristlerin savaş suçlarını gizlilik perdesi altında saklayan ABD komutanlığı hangi motiflerle hareket ediyor? Bu kanıtlara sahip olan koalisyon, 'akıllı bombalar' ile sivillerin bulunduğu binalara hava saldırısı düzenliyor ve onları korkunç şekilde ölüme mahkum ediyor" dedi.

HABER MERKEZİ