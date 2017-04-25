Rusya'dan "Taliban" açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'daki ABD'li askerlerin ve Afganistan'ın bulunduğu bölgedeki ABD birliklerine komutanlık eden askeri yetkililerin dile getirdiği "Rusya Taliban'a silah gönderiyor" iddialarını yalanladı.

Lavrov iddilar için "profesyonellikten uzak ve asılsız açıklamalardır" dedi. Washington'da istihbarat toplama faaliyeti yürüten yetkililerin, iddiaların yalan olduğunu çok iyi bildiklerini de kaydeden Lavrov, iddialara ilişkin tek bir kanıt dahi sunulmadığını vurguladı.

ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Nicholson, Taliban'ın Rusya tarafından desteklendiğine dair iddiaları tekzip edemeyeceğini söylemişti. Daha önce de Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, Rusya'nın Afganistan'da Taliban ile işbirliği yaptığını ve örgüte silah gönderdiğini iddia etmişti.

Scaparrotti'nin iddialarını yanıtlayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "ABD'li devlet kurumlarının aksine, Rusya Savunma Bakanlığı, BM'nin terörist ilan ettiği silahlı örgütlere silah sevk etmedi ve edemez" demişti.

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