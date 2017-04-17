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Rusya'dan yeni hipersonik silahlar

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni silahlanma programı üzerine resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama paylaştı

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Rusya'dan yeni hipersonik silahlar

Bakanlık, programda yeni hipersonik silahların, akıllı robot tankların yer aldığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 2025 yılına kadar yeni hipersonik silahlar, akıllı robot tanklar ve yeni fizik prensiplerine göre üretilmiş silahlar ile donatılacağını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “Yeni silahlanma programında, prensip olarak yeni hipersonik silahların, akıllı robot tankların ve yeni fizik prensiplerine göre üretilmiş silahların ve ayrıca geleneksel silah ve askeri araçların bir üst nesillerinin geliştirilmesi ve orduya teslim edilmesi gibi görevler yer alıyor” dendi. Rusya’nın 2018-2025 dönemini kapsayan yeni silahlanma programının kapsamında bilimsel ve teknik konulardaki çözümler için bilim camiasının da görev alacağı belirtiliyor. DIŞ HABERLER

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Rusyadan Yeni Hipersonik Silahlar
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