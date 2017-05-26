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Rusya gelişmeleri yakından takip ediyor

Rusya’nın NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, ABD’nin NATO çerçevesinde askeri harcamalarını yüzde 40 artırmasının endişe verici olduğunu belirtti

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Rusya gelişmeleri yakından takip ediyor
Açıklamasında Brüksel'de yapılan NATO zirvesini değerlendiren Gruşko, "(ABD Başkanı Donald) Trump idaresinin, müttefiklerini rahatlama girişimi için gelecek yıl için 4.8 milyar dolar talep etmesi endişe verici. Bu yılki finansman 3.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yani harcamalar yüzde 40 artıyor ve bu ABD'nin Avrupa'ya (ittifakın doğu sınırlarına) ek kuvvet, bir tugay konuşlandırabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Gruşko, "Rusya gelişmeleri yakından takip ediyor ve Rusya'nın güvenlik çıkarlarının güvenle sağlanması için gereken tüm önlemleri alıyor" diye ekledi. DIŞ HABERLER

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