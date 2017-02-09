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Rusya İran’a S-400 satmıyor

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, İran'a S-400 füze sistemini satmayı planlamadıklarını belirtti. Bir Rus ajansına konuşan elçi, Moskova'nın S-400 füze sistemini İran'a sevkiyat yapıp yapmayacağına açıklık getirdi.

09 Şubat 2017 Perşembe 15:31
Rusya İran’a S-400 satmıyor

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, İran'a S-400 füze sistemini satmayı planlamadıklarını belirtti. Bir Rus ajansına konuşan elçi, Moskova'nın S-400 füze sistemini İran'a sevkiyat yapıp yapmayacağı sorusunu şöyle yanıtladı: "Geçtiğimiz yıl Rusya, İran'a yönelik S-300 füze sisteminin sevkiyatı ile ilgili yükümlülüğünü tam şekilde yerine getirdi. Fakat, S-400 füze sisteminin olası sevkiyatı ile ilgili sürekli çıkan haberler doğru değil."

Cagaryan, Suriye'de teröristlere karşı operasyon için Moskova'nın İran'ın hava üssünü kullanıp kullanmayacağı ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: "Eğer iki ülke yönetimi, Suriye'de veya herhangi bir başka yerde terörle mücadele kapsamında İran'ın askeri altyapılarının kullanmasına gereksinim duyuyorsa, bunu uygun görürse, o zaman bu adımlar atılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya İran’a S-400 Satmıyor
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