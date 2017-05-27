Rusya IŞİD konvoyunu imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, “25 Mayıs günü, 36 araçtan oluşan IŞİD konvoyu, Palmira yönünde ilerlerken tespit edildi ve Rus savaş uçakları tarafından yok edildi” dedi. Kaynak, araçların ağır makineli tüfeklerle donatıldığını belirtti. Suriye ordusu, Palmira’nın yakınındaki tepelerin ve barajın kontrolünü ele geçirdi.



IŞİD’in Rakka’dan çıkmak için Türkiye tarafından PKK’nın Suriye kolu olarak değerlendirilen YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile anlaştığını belirten kaynak, “Kürtler, teröristler için güvenli güney koridor açarak kentten sorunsuz çıkmalarını sağlamak istedi.



Ancak Rus Uzay Hava Kuvvetleri bu manevrayı önlemeyi başardı” diye konuştu. Rus insansız hava araçlarının Rakka’dan çıkan tüm yolları 24 saat gözlemlediğini de dile getiren kaynak, “Militanların yok edilmesi sürecine Rus savaş uçakları ve helikopterlerinin yanında Özel Operasyon Güçleri birlikleri de katılıyor” dedi. DIŞ HABERLER