Rusya karşılık vermeye hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un ABD’nin yeni yaptırımlarına ilişkin ifadeleri şöyle aktarıldı: “Tüm krizlerin her zaman diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduk ve olacağız.



Son yıllarda Washington, bizim için yaptırım dilinin kabul edilemez olduğunu ve gerçek sorunların çözümünün bu gibi adımlarla sadece engellendiğini anlamalıydı, ancak şimdiye kadar böyle bir anlayış mevcut gibi gözükmüyor.” Ryabkov açıklamalarına “Yine de ABD’li meslektaşlarımızın yaptırım spiralini daha da karmaşık hale getirmenin anlamsızlığını ve zarar verici niteliğini fark etmesine yönelik umudumuzu kaybetmiyoruz.



Bu duruma karşı uygulanması kaçınılmaz olan yaptırımlar için çalışmalara başlıyoruz” sözleriyle devam etti. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarına destek verdiği iddiasıyla 16 Çin ve Rus şirketine yaptırım uygulama kararı aldı. DIŞ HABERLER