Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rusya karşılık vermeye hazırlanıyor

ABD Hazine Bakanlığı’nın 1 Rus şirket ve 4 Rusya vatandaşına daha Kuzey Kore ile ilişkileri olduğu gerekçesiyle yaptırım getirmesinin ardından Moskova, yaptırımlara karşılık vermeye hazırlandığını açıkladı

Bu haber kez okundu.

Rusya karşılık vermeye hazırlanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un ABD’nin yeni yaptırımlarına ilişkin ifadeleri şöyle aktarıldı: “Tüm krizlerin her zaman diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduk ve olacağız.

Son yıllarda Washington, bizim için yaptırım dilinin kabul edilemez olduğunu ve gerçek sorunların çözümünün bu gibi adımlarla sadece engellendiğini anlamalıydı, ancak şimdiye kadar böyle bir anlayış mevcut gibi gözükmüyor.” Ryabkov açıklamalarına “Yine de ABD’li meslektaşlarımızın yaptırım spiralini daha da karmaşık hale getirmenin anlamsızlığını ve zarar verici niteliğini fark etmesine yönelik umudumuzu kaybetmiyoruz.

Bu duruma karşı uygulanması kaçınılmaz olan yaptırımlar için çalışmalara başlıyoruz” sözleriyle devam etti. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarına destek verdiği iddiasıyla 16 Çin ve Rus şirketine yaptırım uygulama kararı aldı. DIŞ HABERLER
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Rusya Karşılık Vermeye Hazırlanıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100