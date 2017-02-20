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Rusya suçluların iadesi anlaşmasını onayladı

Duma'da anlaşma hakkında açıklama yapan Rusya Adalet Bakan Yardımcısı Maksim Travnikov, Türkiye ile bu alanda oldukça aktif bir işbirliği yürütüldüğünü söyledi.

20 Şubat 2017 Pazartesi 03:27
Rusya suçluların iadesi anlaşmasını onayladı

TBMM'den önceki gün geçen 'Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı' Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

Duma'da anlaşma hakkında açıklama yapan Rusya Adalet Bakan Yardımcısı Maksim Travnikov, Türkiye ile bu alanda oldukça aktif bir işbirliği yürütüldüğünü söyledi.

Son iki yıl içinde Türkiye'ye 56 talep gönderildiğini ve son yıllarda 85 talebin Türk makamları tarafından yerine getirildiğini kaydeden Travnikov, Rusya'nın ise 2015-2016 yıllarında 138 talep yönlendirdiğini bildirdi.

Travnikov, son iki yıl içinde Türkiye'den 11 iade talebinin geldiğini, bunlardan 10'una olumlu yanıt verildiğini, bir Türk vatandaşının yerinin henüz tespit edilmediğini ve kişi hakkında arama kararı çıkartıldığını belirtti. "Rusya Başsavcılığı ise Türkiye'ye 12 iade talebi gönderdi ve bunlardan 11'ine henüz yanıt verilmedi" diyen Travnikov, anlaşmanın bu alanda ilerleme kaydedilmesine yardımcı olmasını umduklarını ifade etti.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 20.02.2017 03:31
Anahtar Kelimeler:
Maksim TravnikovDumaTürkiyeRusya‘adli Yardımlaşma Anlaşması
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