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Rusya, Türkiye ve İran arasında mutabakat

Suriye’de ateşkesin garantörü olan Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye’de kurulması planlanan gerilimi azaltma bölgeleri konusunda mutabakat sağladığı belirtildi

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Rusya, Türkiye ve İran arasında mutabakat
Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan Suriye barış görüşmelerinin 4. turunda Rusya’nın Suriye’de dört gerilimi azaltma bölgesi kurulmasına ilişkin önerisi masaya yatırıldı. Astana’da Rus basınına konuşan bir kaynak, garantör ülkelerin gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili belgedeki tüm maddeler üzerinde mutabakat sağladığını ifade etti. Kaynak, belgedeki maddelerin nihai halinin garantör ülkelerin temsilcilerinin katılacağı çalışma gruplarında belirleneceğini söyleyerek, özellikle bu bölgelerde hangi güçlerin görev yapacağı konusunda istişarelerin devam edeceğinin altını çizdi.

Öte yandan kaynak, Astana’daki Suriye barış görüşmelerinin 5. turunun haziran ayının başında yapılmasının planlandığını aktardı. Rusya, biri İdlib’de, biri Humus’un kuzeyinde, biri Doğu Guta’da, biri de ülkenin güneyinde olmak üzere dört gerilimi azaltma bölgesi oluşturulmasını önermişti. Teklif, bu bölgelerin çevresinde de tarafların doğrudan çatışmasını önlemek için güvenlik hatları oluşturulmasını içeriyor. DIŞ HABERLER
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RusyaTürkiye Ve İran Arasında Mutabakat
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