Rusya uçan otomobil için düğmeye bastı

İleri Araştırmalar Vakfı'nın başlattığı yarışma ile arazi şartlarında dikey kalkış ve iniş yapabilecek 'uçabilen otomobil' üretimini yapacak şirket belirlendi. Yarışmayı Moskova bölgesindeki İstra kentinden Promservis şirketi kazandı. Rusya böylece uçan otomobil konusunda ilk somut adımı atmış oldu.



Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Vakıf Başkanı Boris Satovskiy, Rus bilim insanlarının teknolojide yeni bir çığır açacak uçan otomobilin üretimi için hazırlandığını söyledi. Satovskiy "Kuşların havalimanları ve pistlere ihtiyacı yok. Bu nedenle karasal altyapıları kullanarak insanları ve orta ağırlıkta yükleri taşıyabilen bir havaaracının geliştirilmesi bir dönüm noktası olacak" dedi.



Rusya'nın Sibirya, Uzak Doğu, Kuzey ve Arktik bölgeleri gibi yolların olmadığı ve havalimanlarının inşa edilmesinin zor olduğu bölgeler için bu aracın geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Satovskiy "Bu araç ayrıca Rusya'nın devlet çıkarlarının yanı sıra Rusların daha bağlantılı ve yer değiştirebilir hale getirilebilmesi için gerekli" ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLER