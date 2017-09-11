Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK SPOR DİN BİLİM-TEKNOLOJİ
BİST
109458
ALTIN
146.068
DOLAR
3.4072
STERLİN
4.4887
EURO
4.0766

Rusya ve Mısır'dan ortak tatbikat

Rusya ordusu, Mısır ile 'Dostluğun Koruyucuları 2' adlı ortak askeri tatbikat düzenledi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 14:17
5 Okunma
Rusya ve Mısır'dan ortak tatbikat

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Mısır paraşütçü birliklerinin, Rusya'nın güneyinde yer alan Novorossiysk kentinde düzenlenen "Dostluğun Koruyucuları 2" tatbikatı kapsamında askeri eğitime başladığı belirtildi.

Geçen yıl Ekim ayında Mısır'da gerçekleştirilen 'Dostluğun Koruyucuları 1'in devamı niteliğindeki söz konusu tatbikatın, iki ülkenin paraşütçü birlikleri tarafından yapılan önemli ortak eğitimlerden biri olduğuna dikkat çekildi.

İndirme operasyonlarının yanı sıra savaş ve terörle mücadele eğitimlerinin de verileceği tatbikatın, 22 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise Rus paraşütçü birliklerin, Dostluğun Koruyucuları 2 ortak askeri tatbikatına katılmak üzere ülkeye gelen Mısırlı birlikleri, ülkenin güneybatısındaki Anapa kentinde karşıladığını açıklamıştı.

Mısır ile Rusya paraşütçü birliklerinin, geçen Ekim ayında Mısır'ın kuzeybatısındaki El-Alemeyn bölgesinde bulunan Muhammed Necib askeri üssünde düzenlediği "Dostluğun Koruyucuları 1" tatbikatına, 700'den fazla asker ve farklı modellerde 30 savaş uçağı katılmıştı.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 11.09.2017 18:18
Anahtar Kelimeler:
TatbikatMısırRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mayınları Rusya temizliyor
Mayınları Rusya temizliyor
Kasırga Florida'yı yerle bir etti
Kasırga Florida'yı yerle bir etti
Kuzey Kore meydan okudu
Kuzey Kore meydan okudu
BM'den 'etnik temizlik' uyarısı
BM'den 'etnik temizlik' uyarısı
Katar'dan ABD'ye Arakan'dan 300 kat fazla bağış
Katar'dan ABD'ye Arakan'dan 300 kat fazla bağış

banner100

Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim