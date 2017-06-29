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Rusya ve Türkiye S-400'de anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatını öngören sözleşme üzerinde mutabakat sağladığını ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma olmadığını belirtti

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Rusya ve Türkiye S-400'de anlaştı
St. Petersburg'da düzenlenen 8. Uluslararası Askeri-Donanma Fuarı'nda basın mensuplarının S-400 sevkiyatına ilişkin sorularını yanıtlayan Kojin, "Sözleşme üzerinde mutabakat sağlandı, ancak kredi tutarı konusunda henüz bir anlaşma yok" dedi. Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin sözleşmenin üzerinde çalıştığını söylemişti.
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