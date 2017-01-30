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Rusya’dan ABD’ye ‘güvenli bölge’ cevabı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturma planına ilişkin olarak, "Suriye'de göçmenlerin kendilerini güvende hissedebileceği güvenli bölgeler oluşturmak için Suriye hükümeti ile anlaşmak gerekiyor" dedi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 14:25
Rusya’dan ABD’ye ‘güvenli bölge’ cevabı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturma planıyla ilgili soru yöneltildi.

Lavrov soru karşısında, “Suriye'de güvenli bölgeler oluşturma fikrine gelirsek, Amerikalı meslektaşlarımızla diyaloğumuz sırasında bu konuyu açıklığa kavuşturacağız” dedi.

Trump yönetiminin Suriye'de göçmenlerin kendilerini güvende hissedebileceği güvenli bölgeler oluşturma yönündeki girişiminin, komşu ülkeler ve Avrupa'nın göç yükünü hafifletmek için atılması planlanan bir adımmış gibi göründüğünü söyleyen Lavrov şöyle devam etti: "Eğer gerçekten böyleyse, o zaman BM Mülteci Yüksek Komiserliği yetkilileriyle Suriye topraklarında, ülke içerisinde yerinden edilenlerin yaşaması için alanlar oluşturulması konusu üzerinde düşünülebilir. Şüphesiz tüm bunlar için Suriye hükümetinin onayı gerekiyor."

Trump geçen hafta ABC televizyonuna verdiği mülakatta, AB'nin Ortadoğu'dan milyonlarca göçmen kabul ederek büyük bir hata yaptığını söylemiş, "Aynı şeyin burada da yaşanmasını istemiyorum. Suriye'de mutlaka güvenli bölgeler oluşturacağım" ifadelerini kullanmıştı.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 30.01.2017 14:30
Anahtar Kelimeler:
SuriyeDonald TrumpAmerikaRusyaRusya’dan ABD’ye ‘güvenli Bölge’ Cevabı
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