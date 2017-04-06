Rusya’dan ABD’ye hatırlatma

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Moskova ve Şam'ın, Suriye'nin kimyasal silahlarını imha etme yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin açıklamasının mesnetsiz olduğunu vurgulayan Ulyanov, şunları söyledi: "Pence'in 2013 tarihli Suriye'nin kimyasal silahlarını imha anlaşmasının uygulanmadığını söylemesi için bir gerekçe yok. ABD'nin iki numaralı ismi için kötü ifadeler kullanmak istemem ancak sorumsuzluğun yanı sıra konu hakkında yetersiz bilgiyle uğraşmak durumunda kalıyoruz. ABD'deki yeni yönetim, çok kısa süre önce politikalarını gözden geçirmeye başladı. Umuyorum ki, bu süreç tamamlandığında, yetkili isimlerin değerlendirmeleri daha kesin olacaktır." 2014 yılının ortasına kadar tüm kimyasal silahların Suriye topraklarının dışına çıkarıldığına dikkat çeken Ulyanov, "Asıl yük, Rusya ve Suriye’nin üzerindeydi. Ancak ABD de önemli katkıda bulundu. Rusya ve ABD'nin bu alandaki işbirliği son derece başarılıydı" diye konuştu. Ulyanov, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin suçlamalarının nedeni, İdlib'in Han Şeyhun bölgesindeki kimyasal silah kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen haberlerse, o halde Suriye hükümetini bu konuda suçlamak için henüz çok erken. İlk önce kapsamlı bir soruşturma yapmanız gerekiyor." DIŞ HABERLER