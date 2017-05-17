Rusya’yla paylaştığı istihbarat İsrail'in

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’da bir araya geldiği Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a ‘terörizm ve uçuş güvenliğine ilişkin bazı gerçekleri paylaştığını’ açıklamasının ardından gözler, bu istihbaratın kaynağına çevrildi. New York Times’ın haberine göre, ABD’nin aralarında Türkiye’nin de olduğu sekiz ülkeden uçuşlara getirdiği kabin yasağının da arkasında olan bu istihbaratın kaynağı İsrail.



Buna göre, İsrail, IŞİD’in dizüstü bilgisayarları kullanarak uçaklarda terör saldırısı gerçekleşeceği yönünde bir istihbarata ulaştı ve bunu ABD’ye iletti. İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer, bir açıklama yaparak ‘İsrail’in ABD’yle istihbarat paylaşımı ilişkisine güveninin tam olduğunu’ belirtti ancak New York Times’ta yer alan iddianın doğruluğuna ilişkin yorum yapmadı. Habere ilişkin yorum yapmaktan kaçınan bir diğer isim de Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer oldu.



Günlük basın toplantısında gazetecilerden gelen ‘Rusya’yla paylaşılan istihbaratın İsrail’den gelip gelmediği’ yönündeki soruya “Bu konu hakkında spesifik bir yorumda bulunamam” diyen Spicer, “İsrail’le ilişkilerimiz ve onlarla yürüttüğümüz bilgi paylaşımı için müteşekkiriz” ifadelerini kullanmakla yetindi. DIŞ HABERLER

