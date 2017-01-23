Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Rutte’den tehdit gibi ilan

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, mart ayında yapılacak seçim için düzenlediği kampanyada gazetelere ilan vererek Hollandalılara hitaben “Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et.” ifadesini kullandı.

23 Ocak 2017 Pazartesi 18:15
Rutte’den tehdit gibi ilan
Hollanda Başbakanı Rutte, bir gazeteye verdiği röportajda da toplumda bazı davranışların kendisini rahatsız ettiğini söyledi.  Buna örnek olarak Müslüman birinin şoför olarak bir otobüs firmasıyla yaptığı iş görüşmesinde firma yetkilisi kadının elini sıkmamasını verdi. Mülakat sonucunda işe alınmayan kişi firmaya dava açtıktan sonra mahkemenin bu kişiyi haklı bulmasını çok tuhaf bulan Rutte, “Bana göre otobüs firması kesinlikle haklı. Bir otobüs şoförünün dininden dolayı kadınlara elini uzatmaması kabul edilemez. Bunun için ben ve çoğu insanlar buna tepkimizi gösteriyoruz çünkü Hollanda normlarında herkes birbirine elini uzatmalı.” ifadesini kullandı.  Ülkeye yeni gelenlerin Hollanda’daki özgürlüğü suistimal ederek kendi kültürlerini dayatmasını “görgüsüzlük” olarak niteleyen Rutte, “Başkasından beklediğin davranışı önce kendin göstermelisin.” diye konuştu. AA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İran elçiliğine saldırı
İran elçiliğine saldırı
Üçüncü kar fırtınası yolda
Üçüncü kar fırtınası yolda
Berlin’de cami kundaklandı
Berlin’de cami kundaklandı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
PKK'ya 10 gün süre
PKK'ya 10 gün süre

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim