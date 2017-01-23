Rutte’den tehdit gibi ilan

Hollanda Başbakanı Rutte, bir gazeteye verdiği röportajda da toplumda bazı davranışların kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Buna örnek olarak Müslüman birinin şoför olarak bir otobüs firmasıyla yaptığı iş görüşmesinde firma yetkilisi kadının elini sıkmamasını verdi. Mülakat sonucunda işe alınmayan kişi firmaya dava açtıktan sonra mahkemenin bu kişiyi haklı bulmasını çok tuhaf bulan Rutte, “Bana göre otobüs firması kesinlikle haklı. Bir otobüs şoförünün dininden dolayı kadınlara elini uzatmaması kabul edilemez. Bunun için ben ve çoğu insanlar buna tepkimizi gösteriyoruz çünkü Hollanda normlarında herkes birbirine elini uzatmalı.” ifadesini kullandı. Ülkeye yeni gelenlerin Hollanda’daki özgürlüğü suistimal ederek kendi kültürlerini dayatmasını “görgüsüzlük” olarak niteleyen Rutte, “Başkasından beklediğin davranışı önce kendin göstermelisin.” diye konuştu. AA