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S-500 ile Rusya avantaj elde edecek

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yeni hava savunma füze sistemi S-500 prototipinin 2020'ye kadar hazır olacağını belirtti

19 Şubat 2017 Pazar 16:56
S-500 ile Rusya avantaj elde edecek

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuriy Borisov, "Bu sistem üzerindeki çalışmalar plana göre ilerliyor. Prototipini 2020 yılına kadar elde etmeyi bekliyoruz" dedi.

Yeni nesil ‘karadan havaya' füze sistemi S-500, balistik füzeleri vurma yeteneğine ve yüksek füze savunma potansiyeline sahip. Sistemin sadece balistik füzeleri değil uçak ve helikopter gibi tüm hava araçları ile seyir füzelerini de vurma yeteneği bulunuyor.

Menzili 600 kilometreyi bulan S-500, saniyede 7 kilometre hızla uçan 10 balistik süpersonik hedefi aynı anda tespit edebilecek. Özelliklere göre S-500, selefi S-400 ile ABD'nin Patriot Advanced Capability-3 hava savunma füze sistemlerinin çok üstünde olacak.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 20.02.2017 01:15
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S-500 Ile Rusya Avantaj Elde EdecekRusyaS-500Yuriy Borisov
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