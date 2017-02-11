Sadr yanlılarına müdahale

Görgü tanıkları çok sayıda yaralı olduğunu anlattı. Parlamento ve hükümet içindeki ‘yolsuzluk ve yolsuzluk yapanlar’ aleyhinde slogan atan protestocular, bu kişilerin yargılanması talebinde bulundu. Gösteride Sadr adına konuşan Muhammed el Kabi, “Ya Yüksek Seçim Komiserliği yasası ve üyeleri değiştirilir ya da bir sonraki adımın ne olacağına Irak halkı karar verir” dedi. ‘Tansiyonu yükseltecek adımlar’ beklediklerini kaydeden Kabi, söz konusu adımların ne olacağına ilişkin bilgi vermedi. Öte yandan, güvenlik güçlerinin, meydanın yakınındaki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye giden yolları kapattığı, bölgenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Sadr, eski Başbakan Nuri el Maliki döneminde atanan seçim komiserliği üyelerinin Dava Partisi’ne yakınlıkları nedeniyle bağımsız olmadığını savunuyor. Irak’ta yerel seçimlerin 16 Eylül’de, genel seçimlerin ise Nisan 2018’de yapılması öngörülüyor. AA