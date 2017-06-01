Sahra Çölü'nde susuzluktan öldüler

Nijer yerel basınında çıkan haberlere göre, Nijer'in güneyinde göçmenler, kendilerini taşıyan kamyonun bozulması sonucu susuz kalarak yaşamını yitirdi. Nijer'in Bilma bölgesindeki Kızılhaç yardım kuruluşu yetkilisi Lawal Taher, Batı Afrika'dan Avrupa ülkelerine ulaşmak için yola çıkan göçmenlerden sadece 6 kişinin hayatta kaldığını söyledi. Taher, hayatta kalmayı başaranların yakınlardaki bir köye götürülerek tedavi altına alındığını kaydetti.



Lawal Taher, ölenler arasında 3 bebek ile 3 çocuk bulunduğunu belirtti. Afrikalı göçmenler Avrupa'ya gitmek için Sahra Çölü'nü aşmak zorunda kalıyor. Cezayir'in çöl bölgesinde geçen yıl haziran ayında aralarında 20 çocuğun bulunduğu 34 kişinin cesedi bulunmuştu. DIŞ HABERLER