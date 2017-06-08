Saldırganlar İran asıllı

Saldırganların, İran'ın farklı kesimlerinden IŞİD'e katılanlar olduğunu kaydeden Seyfullahi, İran'ın, IŞİD'le mücadelede verdiği destekten dolayı hedef alındığını ifade etti. Seyfullahi, şu ana kadar 58 saldırının İran güvenlik güçleri tarafından önlendiği bilgisini paylaştı. İran Devrimi Muhafızları: Saldırıların arkasında Suudi Arabistan ve ABD var. Tahran'da gerçekleştirilen terör saldırılarında ölü sayısının 17'ye yükseldiği, 13 kurbanın ise kimliklerinin belirlendiği açıklandı.



Başkent Tahran'da, İran Meclisi'ne ve İran kurucu lideri Humeyni'nin türbesine yapılan silahlı ve bombalı saldırıları IŞİD üstlenmişti. Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen asitli saldırıda 16 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alınırken, olayın terörizm bağlantılı olmadığı açıklandı. İran'ın başkeni Tahran'ın güneyinde motosikletli bir sürücü, yol kenarında bekleyen kalabalığın üzerine asit olduğu belirtilen bir sıvı attı. Tasnim Haber Ajansı, bir yargı kaynağına dayandırarak saldırganın gözaltına alındığını ve saldırının terörizm bağlantılı olmadığını duyurdu. DIŞ HABERLER