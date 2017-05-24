Saldırı ile ilgili üç gözaltı

İngiliz polisi, dün saldırıyla bağlantılı 23 yaşında bir erkeği gözaltına alırken, bugün de Manchester'ın güneyinde olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alındığını bildirdi. Polis, intihar saldırganının Libya kökenli İngiliz doğumlu Salman Abedi (22) olduğunu açıklamıştı. İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Abedi'nin istihbarat servislerinin takibinde olduğunu ve yakın zamanda Libya'ya seyahat gerçekleştirdiğini söylemişti.



Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb ise İngiliz yetkililerin, Abedi'nin Suriye'ye de gittiği bilgisini paylaştığını açıklamıştı. Saldırının ardından ülkedeki terör tehdidi en yüksek seviyeye çıkarıldı.İngiltere lideri May, yeni saldırıların olabileceğini söyledi.