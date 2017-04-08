Saldırı ilişkileri geriye götürdü

Rus basınına konuşan Gatilov, Rus Dışişleri'nin Washington'ın saldırısı öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson 'ın önümüzdeki günlerde yapması planlanan Moskova ziyareti için hazırlanmakta olduğunu ve Suriye'de ortak zemin, işbirliği büyük ilerleme beklediğini belirtti. Saldırının bu anlamda işbirliğini geriye götürdüğünü belirten Gatilov "Şimdi Tillerson'ın ziyareti de dahil elbetteki tüm uluslararası temaslarımızda, ana gündem maddesi bu olacak. Ancak daha önce ABD ile Suriye krizinin çözümü yönünde yapıcı işbirliğini konuşmaya odaklıydık. Ortak zemin arayışı için tam anlamda hazırdık, özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile işbirliğine yönelik olumlu ifadelerinden sonra. Bunlar olduktan sonra bu konu ve terörle mücadele konusu üzerinde ilerleme yönünde kapsamlı bir süreç gerçekleşeceğine inanamayız" ifadelerini kullandı. Olanlara rağmen ABD'nin Cenevre ve Astana barış görüşmelerinde katılımının önemli olduğunu kaydeden Gatilov, bu katılımın ‘yapıcı' anlamda olması gerektiğini vurguladı.

Astana’dan çağrı