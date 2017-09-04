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Saldırı kararı bir yıl önceden

Terör örgütü DEAŞ'ın, kimliğini gizleyerek kendileriyle iletişim kuran bir gazeteciyi, Westminster ve Londra köprülerinde gerçekleştirilen saldırılardan bir yıl önce bu mekânlarda saldırı düzenlemeye yönlendirdiği öne sürüldü

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Saldırı kararı bir yıl önceden

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberinde, BBC için çalışan ve kimliğini gizleyen bir gazetecinin haber yapmak için geçen yıl, internet üzerinden DEAŞ'la bağlantı kurduğu belirtildi.

Gazeteci ile terör örgütü arasındaki iletişimin İngiliz güvenlik güçlerinin bilgisi dâhilinde gerçekleştiği savunulan haberde, gazetecinin DEAŞ militanlarıyla sosyal medya sitelerinde başlayan temasının şifreli sohbet programları üzerinden devam ettiği aktarıldı.

Militanların, gazeteciyi "karanlık web" diye nitelendirilen yasa dışı internet sitelerindeki terörle ilgili dökümanlara yönlendirdikleri ileri sürülen haberde, DEAŞ militanlarının gazeteciye, "motorlu araçların terör saldırısında nasıl kullanılacağı, bıçak ve balta gibi kesici aletlerin azami etkinlikle kullanımı ve polisin müdahalesini engellemekte sahte intihar bombası yeleklerinin rolü gibi konularda online eğitim videoları izlettiği" iddia edildi. AA

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