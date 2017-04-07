Saldırı üç ülkeye hakaret

Gazetecilere konuşan Grızlov şu ifadeleri kullandı: "Bu durum cifte standartları ortaya koyuyor. ABD'nin saldırısı Astana ve Cenevre görüşmelerindeki sağlanan anlaşmaları sadece kuşku altında bırakmıyor, aynı zamanda da uluslararası kuralları çiğniyor. Bu adım Rusya, Türkiye ve İran'a karşı bir hakaret. Çünkü bu üç ülke Astana görüşmeleri sürecinde Suriye'de durumun barışçıl yolla çözülmesinin garantörü olmuştu." Grızlov açıklamalarına şöyle devam etti: "Rusya kimyasal silah sorunlarının barışçıl yolla çözülmesini defalarca önermişti. 2013 yılında Cenevre görüşmelerinde anlaşmalar sağlandı. Suriye de Rusya'nın planına yeşil ışık yaktı ve kimyasal silahların yasaklanmasını öngören antlaşmaya katılımı hususunda Birleşmiş Milletler'e belgeler gönderdi. Bugün Suriye'nin bu anlaşmalara uymadığını söylemek için hiçbir gerekçe yok."