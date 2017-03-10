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Saldırılar İtalya’nın işi

Batı destekli Arap Baharı ile Libya’da huzur hayal oldu

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Saldırılar İtalya’nın işi
Kaddafi’nin devrilmesinde pay sahibi olan İtalya, şimdi de terör örgütlerine verdiği destekle gündemde. Libya parlamentosunda yer alan 70 milletvekili, silahlı grupların petrol bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle siyasi diyalogun sonlandırıldığını açıkladı. Libyalılara karşı savaşıp, petrol kuyularını ve limanları yıkan güçlerle parlamentoda siyasi diyaloğu durdurma kararının alındığını söyleyen Libya parlamentosu Güvenlik Konseyi Başkanı Tarik el Jarushi, Müslüman Kardeşler, El Kaide ve Bingazi Savunma Tugaylarının Libya’nın petrol bölgelerine saldırı için güçlerini birleştirdiğini savundu. Libyalı vekil,  “İtalya’nın dahi Mısrata’da teröristlerin tedavi gördüğü hastanesi var. El Kaide’nin bilinen komutanları orada yatıyor. İtalya ve İngiltere, petrol limanlarının kontrolünü kazanmak amacıyla yakınlarda gerçekleştirilen saldırıların arkasında” dedi. DIŞ HABERLER

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Saldırılar İtalya’nın Işi
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