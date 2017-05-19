Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Saldırıya Rusya tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy Gatilov, ABD'nin, Ürdün sınırında Suriye hükümet güçlerine düzenlediği hava saldırısının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi

Bu haber kez okundu.

Saldırıya Rusya tepki gösterdi

Gatilov, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin Ürdün sınırındaki El Tanf'ta Suriye ordusuna düzenlediği hava saldırısına ilişkin olarak, “Bu, kesinlikle kabul edilemez. Söz konusu saldırı, Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir. Ayrıca bu, ülkedeki siyasal sürece de yardımcı olmayan bir adım” ifadelerini kullandı.

“Bu, hiçbir çerçeveye sığmayan bir eylem” diye devam eden Gatilov şunları söyledi: “Suriye'de gerilimin artmasına neden olan her askeri eylem, şüphesiz, Astana ya da Cenevre'deki siyasal süreçleri etkiliyor. Özellikle de Suriye ordusuna karşı düzenlenen eylemler.”

Öte yandan Suriye Savunma Bakanlığı yetkiliside ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin güneyindeki El Tanf kasabasına saldırı düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı kınadıklarını belirten yetkili, koalisyon güçlerinin açıkladığı gibi ‘çatışmasız bölgeye giren askeri araçların’ değil, bölgedeki ‘askeri noktalardan birinin’ hedef alındığının altını çizdi. Yetkili ayrıca, “ABD öncülüğündeki koalisyonun, El Tanf'daki saldırısının gerekçeleri kesin olarak kabul edilemez ve koalisyonun gerçek hedefini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Koalisyon güçleri, Suriye ordusuna ait askeri araçlara, ‘çatışmasız bölgeye girdiklerini’ iddia ederek saldırı düzenlemişti. ABD Savunma Bakanı James Mattis de konuya ilişkin ilk açıklamasında “Bize karşı saldırgan adımlar atılırsa kendimizi koruyacağız” demişti.

DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
RusyaABDSuriyeGennadiy Gatilov
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100