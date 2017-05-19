Saldırıya Rusya tepki gösterdi

Gatilov, ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin Ürdün sınırındaki El Tanf'ta Suriye ordusuna düzenlediği hava saldırısına ilişkin olarak, “Bu, kesinlikle kabul edilemez. Söz konusu saldırı, Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir. Ayrıca bu, ülkedeki siyasal sürece de yardımcı olmayan bir adım” ifadelerini kullandı.

“Bu, hiçbir çerçeveye sığmayan bir eylem” diye devam eden Gatilov şunları söyledi: “Suriye'de gerilimin artmasına neden olan her askeri eylem, şüphesiz, Astana ya da Cenevre'deki siyasal süreçleri etkiliyor. Özellikle de Suriye ordusuna karşı düzenlenen eylemler.”

Öte yandan Suriye Savunma Bakanlığı yetkiliside ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin güneyindeki El Tanf kasabasına saldırı düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı kınadıklarını belirten yetkili, koalisyon güçlerinin açıkladığı gibi ‘çatışmasız bölgeye giren askeri araçların’ değil, bölgedeki ‘askeri noktalardan birinin’ hedef alındığının altını çizdi. Yetkili ayrıca, “ABD öncülüğündeki koalisyonun, El Tanf'daki saldırısının gerekçeleri kesin olarak kabul edilemez ve koalisyonun gerçek hedefini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Koalisyon güçleri, Suriye ordusuna ait askeri araçlara, ‘çatışmasız bölgeye girdiklerini’ iddia ederek saldırı düzenlemişti. ABD Savunma Bakanı James Mattis de konuya ilişkin ilk açıklamasında “Bize karşı saldırgan adımlar atılırsa kendimizi koruyacağız” demişti.

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