Saldırıyı tek başına yapmış

Londra'daki terör saldırısının faili Adrian Russell Ajao'nun saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği bildirildi. İngiltere Terörle Mücadele Birimi Ulusal Koordinatörü Neil Basu, son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Soruşturmanın hızlı şekilde yürütüldüğünü aktaran Basu, başka bir terör eylemi planlandığı yönünde herhangi bir istihbarat bulunmadığını kaydetti. Basu, "Olay gününde saldırganın halen tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Saldırganın bunu neden yaptığını hiçbir zaman anlayamayacağımız olasılığını hepimiz kabul etmeliyiz." dedi. Londra polisi, ayrıca terör saldırısının sadece 82 saniyede gerçekleştiğini duyurdu.

Çarşamba günü yerel saatle 14.40'ta Westminster Köprüsü'ndeki kaldırıma çıkarak kullandığı aracı çevredeki insanların üzerine süren saldırganın, yarım dakika sonra İngiliz Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durduğu ve parlamentonun bahçesinde 52 saniye içinde, 14.41'de vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının failinin 52 yaşındaki "Adrian Russell Ajao" adlı İngiliz vatandaşı olduğu açıklanmıştı. Ajao'nun daha önce adam yaralama, kamu düzenini bozma ve silah bulundurma suçlarından hüküm giydiği ancak terör bağlantılı herhangi bir olayla suçlanmadığı bildirilmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının failinin aşırı gruplarla bağlantısı olduğu şüphesiyle birkaç yıl önce İngiliz istihbaratı tarafından soruşturulduğunu açıklamıştı. Olayda, İngiliz polis memuru Keith Palmer (48), Amerikalı turist Kurt Cochran (54), babası Kıbrıs Türk'ü olduğu belirtilen Ayşe Frade (43) ve İngiliz vatandaşı Lesli Rhodes (75) hayatını kaybetmişti. AA