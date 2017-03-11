Şam'da patlama: 41 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'ın Bab Musalla bölgesinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 41 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.



Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Şam'da rejimin kontrolündeki Bab Musalla bölgesindeki Bab Musalla es-Sağir mezarlığı yakınında iki patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, rejim medyasında yer alan haberlerde eylemi terör örgütlerinin gerçekleştirdiği ifade edilirken, patlamayı şu ana kadar üstlenen olmadı.