Şam Uluslararası Havaalanı’nda patlama

Suriye medyasının aktardığına göre, Şam Havaalanı yakınlarında, büyük bir yangını tetikleyen birden fazla patlama meydana geldi. İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, patlamanın İsrail'in İran'ın silah transferini durdurma politikasıyla uyumlu olduğunu söyledi. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Katz, "Bu olayın İsrail'in, Hizbullah'a silah transferini önleme politikalarıyla uyumlu olduğunu söyleyebilirim.



Hizbullah'a gelişmiş silah transferi yapılacağına dair istihbarat aldığımız her seferde harekete geçeceğiz. İran'ın Suriye'de askeri bir varlık oluşturmasını önlemek zorundayız" ifadelerini kullandı. Bu arada SANA'nın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, 'düşman İsrail'den atılan bir füze Şam Uluslararası Havalimanı'nın güney batısındaki askeri tesislerden birini hedef aldı.' Lübnan merkezli El Neşra gazetesine konuşan bir diğer askeri kaynak da şunları söyledi: "Suriye ordusu ve müttefikleri, Golan sınırındaki yeni İsrail planını çökertmek ve işbirlikçilerini yok etmek için birlikte çalışacak."



İsrail, Suriye'deki çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, zaman zaman Hizbullah güçleri ya da Suriye ordusuna ait noktalara operasyonlar düzenliyor. DIŞ HABERLER