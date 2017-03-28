Sarraf'dan stratejik avukat seçimi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde 75 yıl hapis istemiyle yargılanan İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf’ın davasında ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Sarraf’ın savunma kadrosuna kattığı yeni avukatlar oldukça önemli isimler. Bu isimlerden biri geçtiğimiz haftalarda görevinden alınan eski Başsavcı Preet Bharara’nın yerine atanacak kişi olduğu iddia edilen Marc Mukasey’in babası Michael B. Mukasey. Sarraf’ın yeni avukatı Michael B. Mukasey, Bush döneminde bir süre Adalet Bakanlığı görevinde de bulunmuştu. Mukasey son yıllarda savunma avukatı olarak çalışıyordu.

Diğer isim ise uzun yıllar New York’ta suç örgütlerine karşı kazandığı başarılarla ünlenen ve adı efsane başkana dönüşen Rudolph Gilluiani. Sarraf davasında savunma avukatı olarak görev yapan ünlü isimlere Trump yönetimine oldukça yakın isimlerin atanması, Sarraf’ın önemli bir hamlesi olarak değerlendiriliyor.

İşte Sarraf'ı savunan avukatlar:

Benjamin Brafman: ABD’de ünlülerin avukatı olarak biliniyor. Ceza davalarında yaptığı olağanüstü savunmalarla tanınıyor.

Joshua Kirshner: New York Güney Bölgesi eski Savcı Yardımcısı. Benjamin Brafman ile birlikte çalışıyor

Paul D. Clement: Temyiz davalarında uzman. Çok sayıda dava kararını temyizden iptal ettirmesiyle biliniyor.

Viet D. Dinh: ABD Adalet Bakanı eski Yardımcısı. Preet Bharara’nın Harvard’da birlikte okuduğu eski ve çok yakın arkadaşı.

William A.Burck: Beyaz Saray eski Hukuk Danışmanı. New York Güney Bölgesi eski Savcı Yardımcısı.

Christine H. Chung : New York Güney Bölgesi eski Savcı Yardımcısı. Temyiz davalarında uzman.

Edward O’Callaghan : New York Güney Bölgesi eski Savcı Yardımcısı.

Marc A. Agnifilo: New Jersey eski Federal Savcısı.

Şeyda Yıldırım : Sarraf’ın Türkiye’deki avukatı. Yıldırım, Amerikalı avukatlarla eşgüdüm içerisinde çalışıyor.