Sarraf davasının hakimi Berman: ‘Kaygılı ve rahatsızım’

ABD'de tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın kefaletle serbest bırakılma talebini reddeden Hakim Richard Berman mahkemeye yapılan siyasi baskıdan kaygılı ve rahatsız olduğunu söyledi.

Berman, Atilla’nın iki milyon dolarlık teminat karşılığında kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz yargılanma talebini, tarafları dinledikten sonra reddetmişti.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde, Atilla’nın kefaletle serbest bırakılmasıyla ilgili yapılan duruşmada savcılık daha önce yazılı olarak yaptığı itirazında dile getirdiği dört ayrı maddeyi sözlü olarak hakime anlatmıştı.

Savcılık, Atilla’nın çok ciddi bir kaçma riski olduğu, kaçması halinde Türkiye’den geri iadesinin mümkün olamayacağı ve suçlandığı iddiaların getireceği müeyyidelerin ağır hapis cezaları olduğu gerekçe göstererek kefaletle serbest bırakılmasına itiraz etti.

Yaklaşık bir saat süren duruşmada hakim Berman savcılığın iddialarını kabul edip, Atilla’nın tutuklu olarak yargılanmasına ve kefaletle serbest kalması talebinin kabul edilmemesine hükmetti.

Hakim Berman, Atilla’nın kefaletiyle ilgili verdiği karar sonrasında yaptığı açıklamada, Sarraf davasında siyasilerin araya girmesinden duyduğu endişe ve rahatsızlığı dile getirdi.

Hakim Berman, Türk ve ABD hükümetlerinin Sarraf ve Atilla’nın yargılanmadan Türkiye’ye iadesi için mahkeme dışında çeşitli girişimlerde bulunduğunu belirterek, mahkeme dışında gelişen bu girişimlerden kaygı duyup, rahatsız olduğunu söyledi.

Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, hakim Berman’ın açıklamalarına itiraz ederek, “Biz bu tür girişimlerde bulunmadık. Türk hükümet yetkilileriyle görüşmedik. Biz bu tür girişimlerin bir parçası olmadık” dedi.

HABER MERKEZİ