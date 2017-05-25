Sarraf'ın avukatı Giuliani’nin başı dertte

Hukuk uzmanları Sarraf davası kapsamında verdiği bir ifadenin, Giuliani’nin davadan el çektirilmesine yol açabileceği yorumunda bulunuyor. Rudolph Giuliani temsil ettiği hukuk şirketinin, Türkiye devletiyle temasları ve hukuki ilişkisinin Sarraf davasını üstlenmesinde çıkar çatışması yaratıp yaratmayacağı yönünde mahkeme yargıcı Richard Berman tarafından sorulan bir dizi soruya yanıt verdi.

Sarraf davasını üstlenmesinin müvekkilinin savunması adına bir çıkar çatışması yaratmayacağını vurgulayan Giuliani, Hakim Berman’ın davayla ilgili olmayan bazı sorularını da yanıtladı. Bu sorulardan biri de Başkan Donald Trump’ın yedi ayrı Müslüman ülkeden gelen göçmenlere getirilen kısıtlamalarla ilgili kararnamesiyle bir bağlantısının olup olmadığı yönündeydi. Giuliani’ye bu kısıtlamalar çerçevesinde Trump hükümetine bir hizmet sağlayıp sağlamadığı da soruldu.

Giuliani, pazartesi günü verdiği noter onaylı yazılı ifadesinde, “Ne ben ne de benim firmam, Trump hükümetinin temsilciliğini yapmıyor. Özellikle de Trump hükümetinin her hangi bir komisyonunda Müslümanlar’a getirilen kısıtlamayla ilgili bir hizmet vermedim. Açıkça Trump yönetimi tarafından yayınlanan kısıtlama kararnamesin yazılmasına bir katkım olmadı” demişti. Ancak Başkan Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen New York eski belediye başkanı Rudolph Giuliani, geçen Ocak ayında Fox Haber Televizyonu’na yaptığı açıklamada Trump’ın Müslüman ülkelerden gelen kişilere giriş yasağı getiren kararnamesi yayınlanmadan önce, bu kararnamenin yasallığının sağlanması için Başkan Trump’ın bizzat kendisini arayıp bir komisyon kurmasını istediğini açıklamıştı.

Hukukçular Giluiani’nin federal mahkemeye verdiği yeminli ifadenin başına iş açabileceği görüşünü dile getiriyor. Hukukçular Giuliani’nin son verdiği ifadenin dört ay önceki televizyon demeciyle çelişmesinin, mahkemeye yalan ve yanıltıcı beyanda bulunmak olduğunu savunuyor. Hukukçular, Giuliani bu yüzden barodan atılabileceğini ve hakkında ceza davası açabileceğini düşünüyor.

HALİL MEMİŞ