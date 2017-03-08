Savunma işbirliği teyit edildi

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ülkeyi ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile görüştü. Görüşme sonrası ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın ABD-İsrail savunma ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

Lieberman'ın savunma bakanı olduktan sonra Washington'a yaptığı ilk ziyaret olduğu hatırlatılan açıklamada, Mattis'in mevkidaşına, ABD'nin 'İsrail'in güvenliği ve nitelikli askeri vaatlerine bağlığını' yinelediği duyuruldu.

Söz konusu açıklamada, "Bakan Lieberman, Başkan Trump ile Başbakan Netanyahu'nun görüşmelerini takiben bölgedeki sorunlar ve fırsatlar konusunda görüşlerini paylaştı. İki taraf da ABD İsrail savunma iş birliğine olan bağlılıkları ve ABD'nin şimdi ve gelecekte İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığı konusunda mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Lieberman, daha sonra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Beyaz Saray'da bir görüşme yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmede bölgedeki durum ile Suriye krizinin ele alındığı ve iki ülke arasındaki güvenlik ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bilgisi paylaşıldı. DIŞ

16 Filistinli gözaltına alındı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "askerlere ve sivillere karşı terör eylemlerine katıldıkları şüphesi" ile aranan 16 Filistinlinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu Filistinlilerin, sorgulanmak üzere güvenlik birimlerine sevk edildiği aktarıldı. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

AA