Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sel felaketinde ölü sayısı 370'e çıktı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkedeki sel felaketleri ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e yükseldiğini açıkladı

Bu haber kez okundu.

Sel felaketinde ölü sayısı 370'e çıktı

Santos, Cali kentinde düzenlenen Ulusal Risk Komitesi toplantısının ardından yağmur sezonunda meydana gelen doğal afetlerle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Ülkede ilk yağmur döneminde 192 şehirde sel, nehir taşkını, toprak kayması gibi acil durum gerektiren olayların yaşandığını belirten Santos, bu felaketlerde toplamda 370 kişinin yaşamını yitirdiğini, 76 kişinin de halen bulunamadığı kaydetti. Santos, gelecek hafta yağışların zirve yapmasının beklendiğine işaret ederek, yetkililere dikkatli olunması ve gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulundu. 

Öte yandan Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mocoa kentindeki sel felaketinde ölenlerin sayısının 331'e çıktığı ve şehirde halen 71 kişiye ulaşılamadığı aktarıldı. Kolombiya'nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun 45 bin nüfuslu başkenti Mocoa'da 31 Mart gecesi başlayan yağışlar, Mulato, Sangoyaco ve Mocoa nehirlerinin taşmasına neden olmuş, nehirlerin dağlardan taşıdığı çamur ve dev kayalar bazı mahallelerin tamamen yok olmasına yol açmıştı. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Sel Felaketinde ölü Sayısı 370e çıktı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100