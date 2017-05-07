Santos, Cali kentinde düzenlenen Ulusal Risk Komitesi toplantısının ardından yağmur sezonunda meydana gelen doğal afetlerle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Ülkede ilk yağmur döneminde 192 şehirde sel, nehir taşkını, toprak kayması gibi acil durum gerektiren olayların yaşandığını belirten Santos, bu felaketlerde toplamda 370 kişinin yaşamını yitirdiğini, 76 kişinin de halen bulunamadığı kaydetti. Santos, gelecek hafta yağışların zirve yapmasının beklendiğine işaret ederek, yetkililere dikkatli olunması ve gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
Sel felaketinde ölü sayısı 370'e çıktı
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkedeki sel felaketleri ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e yükseldiğini açıkladı
07 Mayıs 2017 Pazar 16:24
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Santos, Cali kentinde düzenlenen Ulusal Risk Komitesi toplantısının ardından yağmur sezonunda meydana gelen doğal afetlerle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Ülkede ilk yağmur döneminde 192 şehirde sel, nehir taşkını, toprak kayması gibi acil durum gerektiren olayların yaşandığını belirten Santos, bu felaketlerde toplamda 370 kişinin yaşamını yitirdiğini, 76 kişinin de halen bulunamadığı kaydetti. Santos, gelecek hafta yağışların zirve yapmasının beklendiğine işaret ederek, yetkililere dikkatli olunması ve gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulundu.