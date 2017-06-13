Şerif, Katar için devrede

Kuveyt'le birlikte Katar krizi için arabuluculuğa soyunan Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulundu. Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, bir günlük resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan Şerif ve beraberindeki heyet ile Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda bir araya geldi.
Suudi Arabistan ziyaretinin ardından yapılan açıklamada Şerif'in, Katar krizinin seri bir şekilde çözülmesini umduğunu söylediği aktarıldı. Şerif'in ziyaretinde kendisine Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamer Cavid Becva ve üst düzey bakanların da eşlik ettiği belirtildi. DIŞ HABERLER
Suudi Arabistan ziyaretinin ardından yapılan açıklamada Şerif'in, Katar krizinin seri bir şekilde çözülmesini umduğunu söylediği aktarıldı. Şerif'in ziyaretinde kendisine Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kamer Cavid Becva ve üst düzey bakanların da eşlik ettiği belirtildi. DIŞ HABERLER