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Siber saldırı ABD'ye sıçradı

Başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere geniş bir coğrafyadaki kurum ve şirketleri etkileyen küresel siber saldırı ABD'ye de sıçradı

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Siber saldırı ABD'ye sıçradı
Çeşitli ülkelerin adli makamları tarafından başlatılan soruşturmada şantaj amaçlı virüs saldırısının sorumluları aranıyor. Bilgisayarı kilitlenen şahıs ve kuruluşlardan sanal para birimi Bitcoin ile ödenmek üzere fidye talep edildiği belirtiliyor. Rus enformasyon ve telekomünikasyon güvenliği şirketi Kaspersky, Salı günü başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ve İtalya'nın 2 binin üzerinde siber saldırıya hedef olduğunu saptadı. Bir Alman elektronik posta servisi siber saldırıda kullanılan hesabını kapattı.

Son siber saldırı çok sayıda resmi ve özel kuruluşu felç etti. Windows yazılımının çökmesi nedeniyle Çernobil nükleer santralindeki radyasyonun el cihazlarıyla ölçülmesi gerekti. Virüsten etkilenen büyük şirketler arasında Milka ve Oreo markalarıyla tanınan gıdacılık devi Mondelez ile Rus petrolcülük şirketi Rosneft, Amerikan eczacılık şirketi Merck ve Danimarkalı armatörlük şirketi Maersk de bulunuyor. DIŞ HABERLER

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Siber Saldırı ABDye Sıçradı
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