Sığınmacıların kaldığı yurt yandı

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Bölge Emniyet Müdürlüğü Polis Şefi Mikael Lindgren, sabaha karşı başlayan yangına itfaiye araçları ile hemen müdahale edildiğini belirterek, çatısının ahşap olması nedeniyle binada büyük hasar meydana geldiğini söyledi.



Yurdun kısa sürede tahliye edilmesiyle yangında ölen ya da yaralananın olmadığını kaydeden Lindgren, yurdun kundaklandığına dair şüpheler üzerine soruşturma başlatıldığını anlattı. İsveç'te iki sene önce çocuk sığınmacıların kaldığı bir bina kundaklanmıştı. Boden şehrinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce çıkarılan yangın sırasında 36 çocuk binada bulunuyordu.