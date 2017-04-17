Sırbistan S-300 almak istiyor

S-300 hava savunma sistemleri satın alınması konusunda bir açıklamada bulunan Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vuçiç, konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bizzat görüştüğünü belirtti. Vuçiç, “S-300’ler ile ilgili aramızda herhangi bir anlaşma yok. Ancak 2 adet S-300 hava savunma füze sisteminin ve bir komuta merkezinin elimizde bulunması, bizim için önemli. Bu, bizim açımızdan uzun yıllar boyunca geçerli çözüm olurdu” diye konuştu. Hırvat medyasında Rusya’nın 1990’lı yıllarda Hırvatistan’a S-300 sistemleri sattığına dair yer alan iddiaları yorumlayan Vuçiç, “Hırvatistan’ın S-300’lere sahip olduğuna dair elimizde bilgi yok. Böyle şeylerin gizli tutulması mümkün değil” ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLER