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Somali'de açlık felaketi kapıda

Batı'nın kaynaklarını sömürerek açlığa mahkum ettiği Somali, Londra'da bir konferansta tartışılıyor. Birleşmiş Milletler Somali'nin 250 bin kişinin öldüğü 6 yıl önceki gibi açlık felaketine sürüklenebileceği uyarısında bulundu

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Somali'de açlık felaketi kapıda
BM çocuklara yardım fonu Unicef, 1 milyon 400 bin Somalili çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu duyurdu. Londra konferansına katılan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Somali'ye yapılan Alman yardımlarının bir kat artırılarak 140 milyon euroya çıkarılacağını açıkladı. Nüfusun yaklaşık 3 milyonluk bölümü kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerde yaşıyor. Unicef açlık çeken çocukların zamanında saptanıp, özel gıdayla beslenebilmesi ve tıbbi bakıma alınması için ortak yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor.

Bu yıl 80 bin çocuk muayeneden geçirilmiş ve 56 bin çocuk tedavi edilmişti. Tedavi edilen çocukların yüzde 90'ını kurtarmak mümkün olmuştu. Çocuk sağlığını tehdit eden bir başka tehlike de mikroplu sulardan kaynaklanıyor. Parasızlıktan içme suyu alamayan fakir aileler su ihtiyacını mikroplu kuyulardan karşılıyor.

Kısa süren yağış mevsimiyle bütün bölgelerde sağlık koşulları kötüleşmiş ve hayati tehlikesi olan ishal vakaları artmıştı. Bu yıl aşırı ishal ya da koleraya yakalananların sayısı 36 bini buluyor. Unicef'in çalışmaları sayesinde bir milyon Somali'nin temiz suya kavuştuğu bildiriliyor. Başta 5 yaşından küçükler olmak üzere çocuklar arasındaki bulaşıcı hastalıklara yakalananların sayısı artıyor. 

Nüfusun büyük bölümü göçebe

12 milyonluk Somali nüfusunun büyük bölümü göçebe hayatı yaşıyor. Nüfusun yarıya yakını 15 yaşın altında. 1991 yılında Devlet Başkanı Mohamed Siad Barre'nin devrilmesinden bu yana iç savaşlara ve kuraklığa sahne olan Doğu Afrika ülkesi başarısız devlet konumuna düşmüş, korsan yuvası ve terör örgütlerinin eleman kazandıkları bir yer haline gelmişti. 

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