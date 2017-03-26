‘Sosyal parazit vergisi’ Belarus’u karıştırdı

Belarus'ta hükümetin yılda altı aydan az çalışanlardan yıllık 230 dolar vergi alma kararını protesto için yapılan gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı. Hükümetin gösterileri yasaklamasına rağmen başkent Minsk ve diğer kentlerde sokaklara dökülen binlerce kişi "Faşist Polis" diye slogan attı.

Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, haftalardır devam eden protestoların ardından 9 Mart'ta vergileri bu yıl için askıya almıştı. Lukaşenko, "sosyal parazit vergisi" adını taktığı verginin çalışmak istemeyenleri disipline edeceğini söylüyor. Aleksander Lukaşenko, 2015'te çıkardığı bir kararnameyle uygulanan verginin kaldırılmayacağını açıkladı. Uygulamaya karşı çıkanlar, hükümetin iş bulamayanları cezalandırdığını söylüyor.

‘Kadınları saçlarından sürüklediler’

Alaksander Ponomarev adlı bir gösterici, “Kadınları saçlarından sürükleyip otobüslere bindiriyorlar. Ben bir binanın avlusuna kaçarak kurtuldum” dedi. Gözaltına alınanlar arasında 30 kadar da gazetecinin olduğu belirtiliyor. 23 yıldır iktidarda olan ve muhalifler üzerinde baskı kurmakla suçlanan Lukaşenko, bazı Batılı yetkililer tarafından "Avrupa'nın son diktatörü" olarak niteleniyor. Ancak Lukaşenko son dönemde Batı'yla yakınlaşmaya ve Rusya'ya bağımlılığını azaltacak adımlar atmaya başladı. DIŞ HABERLER