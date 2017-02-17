'SSCB'den sonra ilk kez, Rusya ABD'yle eşit düzeyde'

Almanya Federal Meclisi Milletvekili ve Rusya politikası özel koordinatörü Gernot Erler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politikasının Rusya'yı küresel bir güç haline getirdiğini ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ilk kez ABD'yle eşit düzeye çıkardığını söyledi.

Alman siyasetçi Gernot Erler, başarılı dış politikası sayesinde, Rusya'nın yeniden ABD ile eşit düzeyde olduğunu ve Moskova'nın artık çok kutuplu bir dünyanın yaratılmasında rol alabileceğini söyledi.

Mannheimer Morgen gazetesine konuşan Erler, Rusya'nın Suriye politikasının altını çizdiği açıklamasında şunları söyledi: [Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin] Rusya'yı Sovyetler Birliği'nin çöküşünden beri başarılamayan hedefe, yani şimdiye kadarki küresel güç olan ABD ile eşit düzeye çıkarma hedefine ulaştırdı."

Erler, ABD'yle ilişkilerinde eşit şekilde anılan iki ülke olan Rusya ve Çin'in, çok kutuplu bir dünyayı kurmaya hazır olduğunu da söyledi. Çin'in İpek Yolu projesinin 'yeni dünyanın kuruluşu'nun en açık örneklerinden birisi olduğunu söyleyen Erler, Rusya'nın halihazırda aktif bir dış politika benimsediğini belirterek, Rusya'nın Dağlık Karabağ, Ukrayna ve Suriye'deki krizlerdeki tutumunu örnek verdi.

DIŞ HABERLER