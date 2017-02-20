SSCB’nin başına düşünülmüş

12 Kasım 1982'den ölümüne değin 15 ay süreyle Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP) Merkez Komitesi Genel Sekreterliği görevinde bulunan SSCB lideri Yuri Andropov'un, Azerbaycan’ın yaşamını yitiren lideri Haydar Aliyev’i kendi halefi olarak gördüğü ortaya çıktı.

Dönemin SSCB Başbakan Birinci Yardımcısı Aliyev'in danışmanı olan babası Yuri Soloduhin'in anılarını paylaşan Soloduhin şu ifadeleri kullandı: "Babam, Aliyev'in en önemli Sovyet liderlerinden biri olduğunu anlatıyordu. Saygın şahsiyet idi. Peki neden Aliyev'in Sovyetler Birliği tarihindeki rolünden hiç bahsedilmiyor? Oysa o dönem bir çokları şunu biliyordu: Andropov Mihail Gorbaçov'u değil, Aliyev'i halefi olarak görüyordu. Andropov, Aliyev'i SSCB Başbakanı görevine getirmeyi ve ona geniş yetkiler verilmesini planlıyordu. Fakat SSCB lideri Andropov'un zamansız ölümü Aliyev'in iktidarda yükselmesine engel oldu."

Aliyev: SSCB başkanı olsaydım ülkenin yıkılmasına izin vermezdim

Azeri Haggın.az ajansına göre, 1990'lı yıllarda Rus milletvekillerinin "SSCB Başkanı olsaydınız Sovyetler'in kaderi nasıl olurdu?" sorusunu Aliyev, "SSCB'nin yıkılmasına hiç bir şekilde ve asla müsaide etmezdim" yanıtlamıştı.

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