‘Suçlamalar mantıklı değil’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışman Buseyna Şaban, silahsız insanlara karşı kimyasal silah kullanıldığı yönündeki suçlamaların mantıksız olduğunu söyledi. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) 2013’te tüm kimyasal silahların Suriye’den çıkarıldığını doğruladığını hatırlatan Şaban, “Ama yine de diyelim ki bu silah Suriye ordusunun eline geçti, neden silahsız insanlara, çocuk ve ihtiyarlara karşı kullansın? Bu tamamen mantıksız” dedi. Suçlamaları ABD’nin Şayrat’a onlarca füzeyle saldırının izlediğini belirten Esad’ın danışmanı, “Şayrat’ta gaz veya kimyasal silah yoktu. Ama ABD’nin iddiasını tüm medya kabullendi ve şimdi olmayan bir şey gerçek gibi sunuluyor” diye konuştu. DIŞ HABERLER