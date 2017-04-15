Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘Suçlamalar mantıklı değil’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışman Buseyna Şaban, "Suriye ordusu neden silahsız insanlara, çocuk ve ihtiyarlara karşı kullansın?" derken, Yüksek Müzakere Komitesi’nin, ABD'nin, Şayrat hava üssüne saldırısına destek vermesine tepki gösterdi

Bu haber kez okundu.

‘Suçlamalar mantıklı değil’
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışman Buseyna Şaban, silahsız insanlara karşı kimyasal silah kullanıldığı yönündeki suçlamaların mantıksız olduğunu söyledi. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) 2013’te tüm kimyasal silahların Suriye’den çıkarıldığını doğruladığını hatırlatan Şaban, “Ama yine de diyelim ki bu silah Suriye ordusunun eline geçti, neden silahsız insanlara, çocuk ve ihtiyarlara karşı kullansın? Bu tamamen mantıksız” dedi. Suçlamaları ABD’nin Şayrat’a onlarca füzeyle saldırının izlediğini belirten Esad’ın danışmanı, “Şayrat’ta gaz veya kimyasal silah yoktu. Ama ABD’nin iddiasını tüm medya kabullendi ve şimdi olmayan bir şey gerçek gibi sunuluyor” diye konuştu. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
‘Suçlamalar Mantıklı Değil’
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100