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Suçlar göç kaynaklı değil

ABD'de yapılan çalışma, göçün yüksek olduğu bölgelerde soygun, hırsızlık ve cinayet gibi suçlara daha az rastlandığını gösterdi. Göç ile artan suç oranları arasında bağlantı olmadığı bildirildi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:42
Suçlar göç kaynaklı değil
 ABD'nin New York eyaletinde Buffalo Üniversitesi liderliğinde, Alabama, Kennesaw ve Georgia üniversiteleri ile bağımsız araştırmacıların katkısıyla yapılan çalışma, göçün, artan suç oranlarıyla ilişkisi olmadığını gözler önüne serdi.

Çalışmaya liderlik eden Buffalo Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doçent Doktor Robert Adelman, "Çalışmamız, ortalama olarak ABD'nin büyük şehirlerinde işlenen suçlar ile göç arasında bağlantı olmadığının güçlü ve istikrarlı kanıtlarını ortaya koydu.

Elde edilen sonuçlar, göçün saldırı oranlarını artırmadığını, bilakis göçün yüksek olduğu alanlarda soygun, hırsızlık ve cinayetlere daha az rastlandığını gösterdi." ifadesini kullandı. Mevcut siyasi ortamda bulgularının önemine işaret eden Adelman, bu çalışmadaki ve ilgili diğer çalışmalardaki elde edilen verilerin, daha fazla göçmenin daha fazla suça neden olacağı düşüncesini neredeyse hiç desteklemediğini belirtti.

Göçmenlerin hiçbir zaman suça karışmadığını iddia etmediklerini, öte yandan göç kaynaklı demografik değişime uğrayan toplumlarda mercek altına alınan suçlarda kayda değer bir artış olmadığını dile getiren Adelman, göçmenlerin genel olarak ABD'nin ekonomik ve sosyal hayatına olumlu etkileri bulunduğunu kaydetti.

DIŞ HABERLER 

Son Güncelleme: 13.02.2017 15:48
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