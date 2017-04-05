Suriye'de savaş suçları devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısı ile savaş suçlarının işlenmeye devam ettiğini, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise delillerin, saldırının arkasında Esed rejiminin bulunduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Avrupa Birliği (AB) ve BM'nin Brüksel'de düzenlediği Suriye Yardım Konferansı başladı. 70 ülke ve uluslararası kuruluşun temsilcisinin katıldığı konferansın gerçekleştirildiği AB Konseyine girişte yapılan açıklamalarda, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısı gündeme geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, saldırı sonrası Suriye'den gelen fotoğrafların uluslararası kamuoyu olarak birleşilmesinin önemini ortaya koyduğunu kaydederek, "Şiddete, savaşa yeter. Suriyeliler, barış ve ülkelerini demokrasi ve özgürlük içinde yeniden inşa etmek istiyor." dedi.

ABD, Rusya ve İran’ı suçladı

İdlib'te kimyasal saldırı sonrası ölü sayısı 72'ye yükseldi. ABD saldırı nedeniyle Rusya ve İran'ı suçlarken, Rusya Suriye rejim uçaklarının muhaliflere ait bir kimyasal silah deposunu vurduğunu açıkladı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda ölenlerin 20'sinin çocuk olduğunu açıkladı ve kayıplar nedeniyle ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Rusya ve İran'ı saldırıdan sorumlu tutarken, Astana barış süreci nedeniyle her iki ülkenin de ateşkesin garantörü olduğu ve bu nedenle sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu vurgulandı. DIŞ HABERLER