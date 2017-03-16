Suriye'de savaşın bilançosu ağır!

Suriye’de çatışmalarda 400 binden fazla kişinin öldü. Milyonlarca insan topraklarını terk etmek zorunda kaldı. 22 milyon nüfuslu ülkenin yarısı evlerinden ayrıldı. Yaklaşık 14 milyon insanın acil yardıma ihtiyacı var. 5 milyon insan komşu ülkelere kaçtı.

Türkiye, 2.7 milyon, Lübnan 1 milyondan fazla ve Ürdün 650 bin Suriyeli’ye ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık bir milyon kişi de Avrupa’ya sığınma talebinde bulundu. Mültecilerin dörtte üçü kadın ve çocuk. Herkesin ülkeden çıkma şansı olmadı.

Geride kalanlar da ölümle burun buruna yaşıyor. Yaklaşık bir milyon kişi Suriye’de kuşatılmış bölgelerde sıkışıp kalmış durumda. Hiçbir yardımın ulaştırılamadığı yerlerde açlık ve kıtlık en büyük sorun.

HABER MERKEZİ