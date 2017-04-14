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Suriye'de tahliyeler başladı

Şam yönetimi ve silahlı muhalifler arasında İran ve Katar arabuluculuğunda varılan anlaşma sonucu dört bölgeden karşılıklı tahliyelerin başladığı bildirildi

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Suriye'de tahliyeler başladı
Suriye'de günler süren gecikmenin ardından Şam yönetimi ve silahlı muhalifler arasında, kuşatma bölgelerinden tahliyelerin başladığı bildirildi. İran ve Katar'ın arabuluculuğundaki anlaşma uyarınca başlayan tahliye işlemi, Suriyeli bazı muhalif gruplar tarafından 'zorla nüfus değişimi' yapıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Cuma sabah saatlerinden itibaren silahlı muhaliflerin kuşattığı ve Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Fua ve Kefraya bölgelerinden de ise en az 60 otobüsün Halep yakınlarında hükümet birliklerinin kontrolündeki bölgelere ulaştığı bildirildi. Hükümet birliklerinin kontrolündeki Sünni ağırlıklı Medaya ve Zabadani'den de İdlib vilayetinin silahlı muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatısına gitmek üzere 45 otobüsün ayrıldığı ifade ediliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, anlaşmanın ilk aşaması olarak hükümet birlikleri kontrolündeki Sünni nüfusun ağırlıkta olduğu Madaya ve Zabadani'den binlerce kişinin İdlib vilayetinde silahlı muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatı bölgelerine ve Şii nüfusun ağırlıkta olduğu Fua ve Kefraya'dan tahliye edileceklerin de hükümet birliklerinin kontrolündeki Halep ve civarına yerleştirileceklerini belirterek tahliye işleminin başladığını teyit etti. DIŞ HABERLER

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Suriyede Tahliyeler Başladı
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