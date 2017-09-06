Suriye'de üçlü işbirliği sürüyor

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Lavrov, "Garantör ülkeler olan Rusya, Türkiye ve İran arasında İdlib kentindeki gerilimi azaltma bölgesiyle ilgili temaslar sürüyor.



Bu bölgenin yapılandırılması ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgili parametreler üzerinde uzlaşma konusunda ciddi ilerleme kaydedildi" dedi. Lavrov, bu konuda en kısa sürede daha somut haberler duymayı umduklarını da ifade etti. DIŞ HABERLER