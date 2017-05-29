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Suriye'de yeni bir toplu mezar bulundu

Suriye'nin Tabka kenti yakınlarında IŞİD'in öldürdüğü 200'den fazla kişinin gömülü olduğu yeni bir toplu mezar bulunduğu belirtildi

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Suriye'de yeni bir toplu mezar bulundu
Tabka kentinin 4 km doğusunda IŞİD'in öldürdüğü 200'den fazla kişinin bulunduğu bir toplu mezar bulundu. Bir görgü tanığı, IŞİD'in mezardaki kişileri başlarını keserek öldürdüğünü söyledi. Kaynak "Militanlar, kenti işgal ettikleri zaman yüzlerce kişiyi topluca öldürdü" dedi. Suriye ordusu Tabka'nın bağlı olduğu Rakka'nın kontrolünü 2014 yılında kaybetmişti.

Tabka ilçesi ve Tabka Barajı bu ay Rakka Operasyonu çerçevesinde ABD'nin de desteğiyle Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından IŞİD'den alınmıştı. DIŞ HABERLER
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Suriyede Yeni Bir Toplu Mezar Bulundu
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